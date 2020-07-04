Додон поздравил Трампа с Днем независимости США

– Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за существенную техническую и финансовую помощь моей стране, предоставляемую Соединенными Штатами Америки в последние десятилетия. Мы высоко ценим вашу постоянную поддержку в осуществлении реформ и укреплении правового государства, в расширении возможностей стратегических структур. Многогранное двустороннее сотрудничество вселяет уверенность в том, что в ближайшие годы мы сможем нарастить экономический обмен и инвестиции, упрочить привилегированное партнерство и наполнить нашу прекрасную дружбу достижениями, – отметил он.

Игорь Додон также подчеркнул, что Соединенные Штаты оказали нам поддержку и внушительную помощь и в этот тяжелый период пандемии, несмотря на ситуацию внутри страны. Он добавил, что граждане Молдовы искренне признательны за это.

– Подтверждаю заинтересованность Республики Молдова в расширении сотрудничества с Соединенными Штатами Америки и консолидации политического диалога на высоком уровне и прошу Вас, уважаемый господин Президент, принять уверения в моем самом высоком уважении.

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