Додон поздравил Си Цзиньпина с годовщиной провозглашения Китайской Народной Республики (ВИДЕО)

Игорь Додон поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и дружественный великий китайский народ с 71-й годовщиной провозглашения КНР, пожелав им здоровья и процветания.
Глава государства с удовлетворением констатировал, что за почти три десятилетия дипломатических отношений молдавско-китайский диалог стал значительно более последовательным и многогранным.
– Наши страны постоянно демонстрируют сходство позиций по основным глобальным проблемам современного мира и повышенный интерес к устойчивому развитию наших стратегических двусторонних связей. Хочу подтвердить глубокую заинтересованность Республики Молдова в активизации сотрудничества с Китайской Народной Республикой в различных областях и в содействии реализации экономических инициатив, начатых в последние годы, в частности, в области торговли и инвестиций. Убежден, что Китайская Народная Республика и далее поддержит процесс модернизации Республики Молдова, а наши страны будут уверенно идти по пути дальнейшего развития прочного молдавско-китайского стратегического партнерства, – отметил он.
Пользуясь случаем, Додон выразил особую благодарность за сотрудничество китайских властей с руководством Молдовы в усилиях по борьбе с COVID-19 и за оперативную помощь Китайской Народной Республики нашей медицинской системе.
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