Додон поздравил Си Цзиньпина с годовщиной провозглашения Китайской Народной Республики (ВИДЕО)

Глава государства с удовлетворением констатировал, что за почти три десятилетия дипломатических отношений молдавско-китайский диалог стал значительно более последовательным и многогранным.

– Наши страны постоянно демонстрируют сходство позиций по основным глобальным проблемам современного мира и повышенный интерес к устойчивому развитию наших стратегических двусторонних связей. Хочу подтвердить глубокую заинтересованность Республики Молдова в активизации сотрудничества с Китайской Народной Республикой в различных областях и в содействии реализации экономических инициатив, начатых в последние годы, в частности, в области торговли и инвестиций. Убежден, что Китайская Народная Республика и далее поддержит процесс модернизации Республики Молдова, а наши страны будут уверенно идти по пути дальнейшего развития прочного молдавско-китайского стратегического партнерства, – отметил он.