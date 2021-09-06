Додон поздравил сборную Республики Молдова по шахматам с выходом в высшую лигу Всемирной шахматной олимпиады

В этом году соревнование с участием 153 стран проходит в режиме онлайн.

Команда Молдовы играла в сильной группе, испытывая большие трудности в первых двух раундах, но затем, мобилизовавшись, сумела добиться семи побед подряд, набрав 14 очков наравне с командой Латвии, с которой мы поделили первое-второе место в группе. На третьей строчке расположилась сборная Италии с 13 очками. Эти три страны получили право выступить на следующей неделе в высшей лиге Олимпиады среди 40 сильнейших команд мира.

За сборную Республики Молдова с большим успехом выступили международные гроссмейстеры Виорел Бологан, Виорел Йордэкеску, гроссмейстеры Андрей Маковей, Иван Скицко, Егор Лашкин, Драгош Череш, Паула-Александра Гыту, а также юные шахматистки Валентина Вербина, Алина Михайлова, Анна Петриченко и Диана Туктамысова. Лучшие результаты зафиксировали международный гроссмейстер Виорел Бологан, сумевший набрать 6 очков в 7 партиях, Валентина Вербина – 6,5 из 8, Егор Лашкин – 4,5 из 6, Виорел Йордэкеску – 3,5 из 5, Алина Михайлова – 5 из 7, Иван Скицко и Анна Петриченко – по два очка в трех партиях.