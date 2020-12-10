Додон поздравил Санду с утверждением её мандата

– Граждане поручили избранному президенту решить проблемы, которые она определила как приоритетные в своей предвыборной программе, равно как и взять на себя ответственность за управление страной в условиях пандемического кризиса до проведения досрочных выборов. ПСРМ и я уважаем выбор граждан и поддержим шаги избранного президента по роспуску парламента и организации досрочных выборов. Мы также поддержим принятие избранным президентом и ее партией ответственности за управление страной в соответствии с политическими обязательствами, взятыми на себя Майей Санду. Мы готовы обсудить это и определить с ПДС наиболее подходящую дату организации досрочных выборов, чтобы они были проведены в соответствии с законом, без политических и непрозрачных игр, не ставя под угрозу процесс управления страной и здоровье граждан, – добавил Игорь Додон.