Додон поздравил Путина с днём рождения: Молдавский народ ценит дружбу с Россией!

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Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин празднует сегодня юбилей. Ему исполнилось 70 лет. С поздравительным посланием на своей странице в соцсети выступил экс-президент Молдовы Игорь Додон.

С огромным уважением и от всей души поздравляю его с этой славной датой и желаю доброго здоровья, долголетия и благополучия. Владимир Владимирович – выдающийся государственный деятель, который снискал доверие и высокий международный авторитет, в том числе у жителей нашей страны, о чём свидетельствуют многочисленные опросы общественного мнения. Молдавский народ ценит дружбу с Россией, чтит наши общие традиции и ценности. Убеждён, что, несмотря на существующие внутренние и внешние препятствия, Молдова и Россия всегда будут стремиться к разностороннему сотрудничеству и стратегическому партнёрству. В эти непростые времена желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, и всему братскому российскому народу сил, стойкости и веры, – отметил Игорь Додон.

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