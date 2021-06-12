Додон поздравил Путина с Днём России: РФ – наш самый искренний друг и самый надёжный стратегический партнёр!

Додон поздравил Путина с Днём России: РФ – наш самый искренний друг и самый надёжный стратегический партнёр!
Сегодня Российская Федерация отмечает национальный праздник – День России. Трудно переоценить значение России для нашей страны. Российская Федерация – наш самый искренний друг и самый надёжный стратегический партнёр, отметил на своей странице в соцсети председатель ПСРМ. Он поздравил с  праздником Президента Российской Федерации Владимира Путина, чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Молдова Олега Васнецова, всех аккредитованных в нашей стране российских дипломатов, а также всех граждан Российской Федерации и всех наших соотечественников, которым дорога Россия. 

– С Россией нас связывают столетия общей истории, совместной борьбы с иноземными захватчиками, общие вера и Церковь, многочисленные экономические, социальные, гуманитарные связи. Мы никогда не забудем самоотверженных подвигов русских солдат, проливавших кровь за освобождение нашей земли, и той помощи, которую Россия оказывала нашему народу в самые трудные послевоенные годы. Сегодня на территории России живут и трудятся сотни тысяч наших сограждан. В России любят и ценят продукцию молдавских аграриев и виноделов. Российские военнослужащие осуществляют миротворческую операцию на территории нашей страны – и во многом благодаря их усилиям уже почти 30 лет на нашей земле не льётся кровь, – подчеркнул Додон. 
Он также поблагодарил Российскую Федерацию за предоставление Молдове сотен тысяч вакцин против коронавируса “Спутник V” в качестве безвозмездной гуманитарной помощи, благодаря чему наша страна преодолела пик заболеваемости COVID-19.

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