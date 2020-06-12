Додон поздравил Путина с Днем России

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От имени молдавского народа и от себя лично глава государства направил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня России.

– Отмечаемый сегодня российским народом государственный праздник предоставляет мне приятную возможность подчеркнуть достигнутые Российской Федерацией успехи как в проведении эффективной внутренней политики, так и на международной арене. У молдо-российских отношений богатая история и также, по моему убеждению, хорошие перспективы для их дальнейшего развития во имя и на благо наших стран и народов. В этом контексте хочу подтвердить готовность к совместным шагам по укреплению двустороннего сотрудничества по различным направлениям, представляющим взаимный интерес, – отметил Игорь Додон.

Глава государства пожелал своему российскому коллеге новых больших успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному российскому народу – мира, благополучия и процветания.

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