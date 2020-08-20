Додон поздравил президента Венгрии с национальным праздником этой страны

Додон поздравил президента Венгрии с национальным праздником этой страны

От имени народа Республики Молдова и от себя лично Игорь Додон поздравил президента Венгрии Яноша Адера с национальным праздником этой страны, Днем Святого Иштвана, и искренне пожелал мира и процветания венгерскому народу. 

– Рад отметить полноту отношений между Республикой Молдова и Венгрией, имеющих стратегический характер, что подтверждается интенсивностью нашего политического диалога, экономического сотрудничества и межличностных отношений. Пользуюсь этой возможностью, чтобы еще раз выразить благодарность за содействие, оказываемое моей стране в осуществлении внутренних реформ, а также за активную поддержку в последовательном продвижении Молдовы по пути модернизации. Вместе с тем хочу заверить Вас в нашей признательности за ценную помощь, которую предоставляет нам Венгрия в борьбе с пандемией COVID-19 и глубокой благодарности за этот жест солидарности, проявленный в трудное для моей страны время, – отметил президент. 

Додон вновь подтвердил твердую решимость Республики Молдова развивать и расширять стратегическое партнерство между нашими государствами во всех сферах сотрудничества на благо обоих народов.

– Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и успехов в деятельности, а также благополучия всем гражданам Венгрии, и прошу Вас принять заверения в моем высоком к Вам уважении, – подытожил он. 

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