Додон поздравил президента Северной Македонии с национальным праздником этой страны

Додон поздравил президента Северной Македонии с национальным праздником этой страны

От имени Республики Молдова и от себя лично Игорь Додон направил поздравительное послание Президенту Республики Северная Македония Стево Пендаровски по случаю Национального дня Республики Северная Македония и пожелал мира и дальнейшего процветания македонским гражданам. 

– Пользуясь случаем, хочу с удовлетворением отметить, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами в настоящее время динамично развиваются, а также подтвердить твердое желание моей страны и в дальнейшем расширять их и укреплять. Убежден, что успехи Вашей страны станут важным ориентиром для более углубленного двустороннего сотрудничества между нашими государствами. Желаю благополучия и прогресса македонскому народу и прошу Ваше Превосходительство принять заверения в моем высоком к Вам уважении, – отметил глава государства. 

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