Додон поздравил почтальонов с профессиональным праздником

Ежегодно 9 октября отмечается Всемирный день почты, а в нашей стране – День почтового работника. В связи с этим Игорь Додон поздравил сотрудников ГП «Почта Молдовы», пожелал им здоровья, успехов и профессиональных достижений.

– Выражаю благодарность за самоотдачу, профессионализм и трудолюбие. Благодарю за невероятное самопожертвование почтальонов и сотрудников почтовых отделений во время глобальной пандемии COVID-19, за усердную работу по доставке почты, – написал он на своей странице в соцсети.

Додон подчеркнул, что несмотря на то, что технологии развиваются, а скорость передачи информации превышает человеческую, почта остаётся важной структурой в повседневной жизни и в экономике страны. Скорость и гибкость, с которой почтовая отрасль удовлетворяет потребности клиентов, являются важными условиями успешной экономики.

– Уважаемые почтальоны, поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю успехов, процветания, удовлетворения от повседневной работы и уважения граждан, – добавил председатель ПСРМ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.