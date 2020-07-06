Додон поздравил Назарбаева с юбилеем

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Глава государства сердечно поздравил первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 80-летием. Игорь Додон пожелал юбиляру доброго здоровья на долгие годы, энергии, хорошего настроения и осуществления всего задуманного на избранном пути.

За все годы огромной и насыщенной трудовой деятельности при принятии важнейших и ответственных государственных решений Нурсултан Назарбаев проявлял себя как мудрый, опытный, принципиальный руководитель и политик, пользующийся высочайшим авторитетом не только в родном Казахстане, но и далеко за его пределами, отметил Игорь Додон.

– Его яркая, многогранная личность вызывает самое искреннее уважение и признательность молдавского народа, который особо ценит его за доброе дружеское отношение к нашей стране и большой личный вклад в конструктивное сотрудничество Казахстана и Молдовы по различным направлениям, – подчеркнул он. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.