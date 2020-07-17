Додон поздравил Меркель с днем рождения

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Глава государства пожелал канцлеру Германии доброго здоровья, счастья и долгой жизни.

– Пользуясь этой приятной возможностью, с радостью констатирую, что добрые отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами развиваются по стабильно восходящей линии на пользу обоим народам. Вместе с тем хочу выразить уверенность в том, что, несмотря на многочисленные и сложные вызовы, с которыми сегодня сталкивается весь мир, действуя сообща мы сумеем обеспечить нашим народам процветающее будущее. Республика Молдова придает большое значение развитию молдо-германских отношений и я твердо убежден в том, что продвигая двусторонние политические контакты, партнерство между Республикой Молдова и Федеративной Республикой Германия станет еще более крепким и успешным, полностью отражая амбициозные задачи развития наших стран на данном этапе, – отметил президент.

В заключение Игорь Додон пожелал Ангеле Меркель всего самого доброго, много сил и больших успехов в его ответственной деятельности, а германскому народу – процветания и прогресса.

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