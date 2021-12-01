Додон поздравил Медведева с 20-летием «Единой России»

Додон поздравил Медведева с 20-летием «Единой России»
От имени Партии социалистов Республики Молдова и от себя лично Игорь Додон поздравил председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с 20-летием со дня основания партии. За эти два десятилетия «Единая Россия» прошла серьезный эволюционный путь, став самой влиятельной партией Российской Федерации, получив конституционное большинство и обеспечив внутриполитическую стабильность в стране, отметил Додон.  

– Партия социалистов Республики Молдова высоко ценит сотрудничество с «Единой Россией» и выражает уверенность в том, что наша совместная работа на благо народов братских стран получит в дальнейшем новый мощный импульс, – написал председатель ПСРМ на своей странице в соцсети. 
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md