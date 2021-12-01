Додон поздравил Медведева с 20-летием «Единой России»

От имени Партии социалистов Республики Молдова и от себя лично Игорь Додон поздравил председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с 20-летием со дня основания партии. За эти два десятилетия «Единая Россия» прошла серьезный эволюционный путь, став самой влиятельной партией Российской Федерации, получив конституционное большинство и обеспечив внутриполитическую стабильность в стране, отметил Додон.
– Партия социалистов Республики Молдова высоко ценит сотрудничество с «Единой Россией» и выражает уверенность в том, что наша совместная работа на благо народов братских стран получит в дальнейшем новый мощный импульс, – написал председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.
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