Додон поздравил Медведева с 20-летием «Единой России»

От имени Партии социалистов Республики Молдова и от себя лично Игорь Додон поздравил председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с 20-летием со дня основания партии. За эти два десятилетия «Единая Россия» прошла серьезный эволюционный путь, став самой влиятельной партией Российской Федерации, получив конституционное большинство и обеспечив внутриполитическую стабильность в стране, отметил Додон.