Додон поздравил Макрона с Национальным праздником Французской Республики

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Глава нашего государства пожелал мира и процветания народу Франции.

Игорь Додон подчеркнул, что “этот знаменательный для французов день предоставляет возможность отметить особую роль Франции в утверждении и продвижении универсальных ценностей свободы, равенства и братства, а также подтвердить общее обязательство воплощать их в конкретные дела на благо наших граждан и государств”.

– В связи с этим хочу выразить признательность за последовательную поддержку, которую Франция оказывает Республике Молдова в осуществлении процессов демократизации и модернизации. Построение крепких двусторонних партнерских отношений, основанных на объединяющих нас тесных дружественных связях, является приоритетом для Республики Молдова. Убежден, что наш диалог в областях, представляющих общий интерес, будет развиваться и впредь, – отметил он в поздравительном послании на имя Эммануэля Макрона.

Глава государства также поблагодарил Францию за оказанную нам поддержку в виде дарения медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.

– Твердо верю в то, что единство и солидарность позволят нам пройти это трудное испытание, – подытожил он.

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