Додон поздравил Макрона с днём рождения

От имени граждан Республики Молдова и от себя лично Игорь Додон сердечно поздравил Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона с днем рождения. Глава государства пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к полноценной работе, а всему народу Франции – мира и благополучия.
– Пользуясь этой приятной возможностью, с удовлетворением отмечаю развитие по восходящей отношений между нашими государствами. Твердо убежден, что молдо-французский диалог будет и дальше углубляться на разных уровнях на благо обоих дружественных народов. Желаю Вам больших успехов в Вашей ответственной деятельности и прошу принять, Ваше Превосходительство, заверения в моем высоком к Вам уважении, – отметил Додон.
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