Додон поздравил Макрона с днём рождения

– Пользуясь этой приятной возможностью, с удовлетворением отмечаю развитие по восходящей отношений между нашими государствами. Твердо убежден, что молдо-французский диалог будет и дальше углубляться на разных уровнях на благо обоих дружественных народов. Желаю Вам больших успехов в Вашей ответственной деятельности и прошу принять, Ваше Превосходительство, заверения в моем высоком к Вам уважении, – отметил Додон.

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