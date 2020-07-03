Додон поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси

Додон поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси

Глава государства направил поздравительное послание Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Республики Беларусь.

Игорь Додон использовал эту приятную возможность, чтобы отметить успехи, достигнутые Беларусью за годы независимости.

– Убежден, что проводимый Вами курс на реализацию важных социально-экономических программ и активную внешнюю политику будет и впредь способствовать решению стратегической задачи построения процветающего государства. Подтверждаю готовность к укреплению молдо-белорусского диалога и выражаю уверенность в том, что мы придадим дополнительный импульс эффективной работе над взаимовыгодными проектами, наметим новые перспективные направления двустороннего партнерства в интересах наших стран и народов, – подчеркнул он. 

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