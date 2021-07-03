Додон поздравил Лукашенко и весь народ Беларуси с Днём независимости

Председатель ПСРМ отметил, что с белорусским народом у нас много общего: история, вера, бережное отношение к родной земле и уважение традиций.
– Народ Молдовы считает Беларусь образцом в плане сохранения и укрепления промышленного потенциала, в достижении социального благополучия людей. У Республики Молдова и Республики Беларусь прочные торгово-экономические и культурные связи, и мы хотим их развивать и укреплять. Желаю всем белорусам мира, стабильности, процветания и новых впечатляющих достижений в социально-экономическом развитии, – подчеркнул Игорь Додон.
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