Додон поздравил Лукашенко и весь народ Беларуси с Днём независимости

– Народ Молдовы считает Беларусь образцом в плане сохранения и укрепления промышленного потенциала, в достижении социального благополучия людей. У Республики Молдова и Республики Беларусь прочные торгово-экономические и культурные связи, и мы хотим их развивать и укреплять. Желаю всем белорусам мира, стабильности, процветания и новых впечатляющих достижений в социально-экономическом развитии, – подчеркнул Игорь Додон.