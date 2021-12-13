Додон поздравил Красносельского и призвал руководство РМ не вредить приднестровскому урегулированию

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Игорь Додон поздравил Вадима Красносельского с переизбранием главой Приднестровья. Процесс приднестровского урегулирования — приоритетный вопрос национального значения, от которого зависит будущее молдавской государственности, и у нас на левом берегу Днестра нет других партнёров по переговорам, кроме фактического руководства региона, подчеркнул председатель ПСРМ.

⁃ За действующего лидера Приднестровья отдали свои голоса более 100 тысяч жителей региона (около 80%). Они все наши соотечественники. Волеизъявление этих людей надо уважать. Называть их голосование «незаконным» – значит, оскорблять их человеческое достоинство, – написал он.

Додон также отметил, что молдавские власти в очередной раз упустили возможность предстать в адекватном виде перед жителями Приднестровья, а также перед нашими партнёрами из Российской Федерации. Недопуск на территорию нашей страны российских журналистов и общественных деятелей (в том числе всемирно известного учёного Натальи Нарочницкой), демонстративный отказ от встречи с официальной делегацией Государственной Думы России, препятствие голосованию жителей левобережных сёл – всё это не способствует росту авторитета нынешней власти Молдовы и доверию к ней со стороны населения Приднестровья и ведёт к ещё большему кризису в молдавско-российских отношениях.

⁃ Нынешнему руководству Молдовы, хочет оно того или нет, придётся вести диалог с действующей властью в Тирасполе. Это рано или поздно осознавали все руководители Молдовы, от Мирчи Снегура до Влада Филата и Павла Филипа. Продолжение диалога на основе взаимоуважения, укрепление мер доверия – единственный путь к мирному урегулированию приднестровской проблемы. Призываю президента Молдовы, правительство и руководство парламента перестать озвучивать скандальные заявления и делать ошибочные шаги, которые могут отбросить процесс приднестровского урегулирования на десятилетия назад, – добавил Додон.

Председатель ПСРМ подчеркнул: адекватную часть молдавского общества гораздо больше объединяет, чем разделяет с жителями Приднестровья.

⁃ Это молдавская идентичность, межнациональный мир, уважение к историческому и культурному наследию, сохранение памяти о Великой Отечественной войне, признание ведущей роли Российской Федерации как важнейшего стратегического партнёра нашей страны, приверженность Православию и традиционным ценностям. Именно в этом фундамент нашего взаимопонимания и единения. Искренне желаю населению Приднестровья мира и благополучия, а Вадиму Николаевичу – успешного руководства регионом в это непростое время, – подытожил он.

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