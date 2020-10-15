Додон поздравил коллектив фабрики «Ионел» с 75-летием

– Как раз в октябре фабрика отмечает 75-летие, и я с радостью поздравляю коллектив с юбилеем! Желаю всем, кто трудится на предприятии, и всем, кто работал на нем на протяжении трех четвертей века, всегда поддерживать высокое качество продукции и прославлять «Ионел» и нашу страну в мире. Трудовых успехов вам, стабильности и благополучия!