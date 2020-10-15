Додон поздравил коллектив фабрики «Ионел» с 75-летием

Сегодня вечером Игорь Додон посетил легендарную кишиневскую швейную фабрику «Ионел». Это настоящая гордость Молдовы: крупнейшее предприятие легкой промышленности, которое ведёт свою историю с 1945 года.
Фабрика шьет и продает одежду классического стиля под тремя собственными брендами. Сотрудничает с Германией, Канадой, США, Италией, производя вещи и для международных брендов, а также для нашей армии и футбольной сборной. Много раз фабрика побеждала на конкурсах «Торговая марка года», в ее послужном списке есть и премия «Золотой Меркурий».
– Как раз в октябре фабрика отмечает 75-летие, и я с радостью поздравляю коллектив с юбилеем! Желаю всем, кто трудится на предприятии, и всем, кто работал на нем на протяжении трех четвертей века, всегда поддерживать высокое качество продукции и прославлять «Ионел» и нашу страну в мире. Трудовых успехов вам, стабильности и благополучия!
Очень рад тому, что смог сегодня лично выразить свою признательность коллективу «Ионела». Был и серьезный разговор о развитии и перспективах нашей страны. Рассказал людям о нашей работе и достижениях, особо подчеркнул успешные действия по поддержке экономических агентов, в первую очередь по защите интересов отечественного производителя, – отметил Додон.
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