Додон поздравил Эрдогана с переизбранием на пост председателя Партии справедливости и развития Турции

Додон поздравил Эрдогана с переизбранием на пост председателя Партии справедливости и развития Турции

Игорь Додон поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост председателя Партии справедливости и развития Турции. Лидер ПСРМ ещё раз подтвердил важность двусторонних отношений и их укрепления во всех сферах, представляющих взаимный интерес, на благо обоих народов. 

– Благодарю господина Эрдогана за поддержку Республики Молдова в реализации множества социальных, культурных, гуманитарных и инфраструктурных программ, – отметил он. 

В мае 2017 года ПСРМ и Партия справедливости и развития Турции подписали Соглашение о сотрудничестве.

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