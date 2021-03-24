Додон поздравил Эрдогана с переизбранием на пост председателя Партии справедливости и развития Турции

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Игорь Додон поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост председателя Партии справедливости и развития Турции. Лидер ПСРМ ещё раз подтвердил важность двусторонних отношений и их укрепления во всех сферах, представляющих взаимный интерес, на благо обоих народов.

– Благодарю господина Эрдогана за поддержку Республики Молдова в реализации множества социальных, культурных, гуманитарных и инфраструктурных программ, – отметил он.

В мае 2017 года ПСРМ и Партия справедливости и развития Турции подписали Соглашение о сотрудничестве.

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