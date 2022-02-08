Додон поздравил Грефа с днём рождения

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Председатель Молдавско-Российского Делового Союза поздравил своего друга, председателя правления «Сбербанка» Германа Грефа с днём рождения.

-Высоко ценю его деловые качества, профессионализм, работоспособность, глубокое понимание экономических процессов, благодаря которым обеспечивается успешное развитие одного из ведущих российских банков. Искренне рад, что на протяжении многих лет господин Греф принимает деятельное участие в развитии и углублении молдо-российских экономических и гуманитарных связей. От всей души желаю Герману Грефу крепкого здоровья, счастья, успешной реализации намеченных планов и новых высоких результатов! – отметил Игорь Додон.

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