Додон поздравил граждан с православным праздником

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Сегодня православные христиане празднуют Перенесение мощей Святителя Николая Чудотворца. Святой Николай жил в конце третьего – начале четвёртого столетия. Благодаря своей жизни святого был избран епископом Мир Ликийских.

По причине того, что Николай проповедовал Христову Веру, его избили и бросили в темницу вместе с другими христианами, а в годы правления Святого императора Константина он был выпущен на свободу. За свою земную жизнь он сотворил множество чудес, за что почитается символом милосердия и справедливости. 22 мая 1087 года мощи Святого Николая были перенесены в итальянский Бари из Мир Ликийских, чтобы не попали в руки мусульман.

Сегодня во многих населённых пунктах нашей страны, в том числе в моем родном селе Садова, отмечается храмовый праздник. По этому поводу хочу тепло поздравить всех, у кого храм, а также отмечающих день ангела. Желаю всем жителям страны крепкого здоровья, радости и душевного тепла, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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