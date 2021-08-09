Додон поздравил граждан с днём Святого Великомученика Пантелеймона

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Православная церковь чествует сегодня Святого Великомученика и целителя Пантелеймона, одного из самых известных и почитаемых святых Церкви. Святой Пантелеймон считается покровителем врачей и целителем больных, христианином и служителем Христа.

Его также называют «доктором безмездным», поскольку силой своих молитв и веры он исцелял тела и души многих больных и не просил платы за совершенные благодеяния.

Игорь Додон поздравил с праздником всех наших сограждан, пожелал им здоровья и душевного спокойствия.

⁃ Пусть Святой Великомученик Пантелеймон убережёт нас от всех болезней, – написал он на своей странице в соцсети.

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