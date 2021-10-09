Додон поздравил граждан с днём Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова

Додон поздравил граждан с днём Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова
Православная церковь чтит сегодня Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Святой Апостол Иоанн Богослов был одним из 12 апостолов Христа, причём самым молодым и наиболее сильно привязанным к Спасителю. 

Известно также, что он был и самым любимым среди апостолов за свою совершенную доброту. Он оставил верующим наследие в виде канонических текстов Нового Завета: Евангелие от Иоанна, Книга Откровения (Апокалипсис) и три послания. Своим словом и совершёнными в течение жизни чудесами Святой Иоанн приобщил многих к христианской вере.

Игорь Додон поздравил с праздником всех сограждан, особенно тех, кто наречён именем Иоанн и производными. Председатель ПСРИМ пожелал всем здоровья, много радости и благополучия.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md