Додон поздравил граждан с днём Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова

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Православная церковь чтит сегодня Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Святой Апостол Иоанн Богослов был одним из 12 апостолов Христа, причём самым молодым и наиболее сильно привязанным к Спасителю. Известно также, что он был и самым любимым среди апостолов за свою совершенную доброту. Он оставил верующим наследие в виде канонических текстов Нового Завета: Евангелие от Иоанна, Книга Откровения (Апокалипсис) и три послания. Своим словом и совершёнными в течение жизни чудесами Святой Иоанн приобщил многих к христианской вере.

Игорь Додон поздравил с праздником всех сограждан, особенно тех, кто наречён именем Иоанн и производными. Председатель ПСРИМ пожелал всем здоровья, много радости и благополучия.

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