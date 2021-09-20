Додон поздравил «Единую Россию» с уверенной победой на выборах в Госдуму

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Игорь Додон поздравил Всероссийскую политическую партию «Единая Россия» с уверенной победой на выборах в Государственную Думу и сохранением конституционного большинства.

– Партия социалистов и «Единая Россия» несколько лет назад заключили соглашение о сотрудничестве, и теперь, я уверен, наши отношения получат новый импульс для развития во имя укрепления стратегического партнерства Молдовы и России, – отметил он на своей странице в соцсети.

Кроме того, председатель ПСРМ поздравил политическую партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» с очередным прохождением в нижнюю палату российского парламента.

– «Справедливая Россия – За правду» – ещё один важнейший партнёр Партии социалистов, и наше сотрудничество продолжится во благо братских народов Молдовы и России, – добавил Игорь Додон.

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