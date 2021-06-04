Додон поздравил банковских работников с профессиональным праздником, а Нацбанк – с 30-летием со дня создания

Председатель ПСРМ адресовал поздравительное послание всем специалистам банковской сферы, сотрудникам Национального банка Молдовы и всех банков, действующих в стране, подчеркнув, что их роль в развитии и процветании экономики очень важна.

Игорь Додон отметил, что одним из основателей Национального банка Молдовы является Леонид Талмач, которого и отечественные, и зарубежные специалисты считают одним из лучших руководителей. Именно благодаря усилиям и профессионализму Талмача Национальный банк стал важным игроком в банковской системе нашей страны, что внесло огромный вклад в укрепление государственности Республики Молдова, добавил лидер ПСРМ. В то же время он с сожалением констатировал, что нынешнее руководство НБМ не прилагает достаточных усилий для защиты национальных интересов, оно находится под внешним влиянием и управлением.