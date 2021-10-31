Додон поздравил автомобилистов и дорожных работников

В последнее воскресенье октября в Молдове традиционно отмечается День автомобилиста и дорожного работника. В связи с этим Игорь Додон передал искренние поздравления и наилучшие пожелания всем, кто посвятил себя работе в этой отрасли народного хозяйства.
– Дорожные работники всегда были той категорией строителей, которые искали и часто находили пути решения многих проблем, связанных с желанием человека безопасно и комфортно передвигаться в различных местностях. Своей работой, которую вы выполняете как представители одного из важнейших звеньев реального сектора, вы вносите вклад в обеспечение безопасности дорожного движения и напрямую влияете на развитие национальной экономики. Ваш каждодневный труд очень тяжел, но в то же время очень ответственен. Этот труд заслуживает всяческого уважения с нашей стороны, общества в целом, – подчеркнул он.
Додон напомнил, как во время пребывания на посту президента страны, осознавая, что дороги являются жизненно важным компонентом социальной и экономической жизни страны, он инициировал программу «Хорошие дороги для всех», в рамках которой были построены и отремонтированы многие дороги в стране.
– В этот праздничный день желаю вам, дорогие друзья, успешного развития во всем и продолжения вашей деятельности с энтузиазмом и целеустремленностью! Желаю безопасных поездок! Всем хорошей дороги и хороших дорог! – подытожил председатель ПСРМ.
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