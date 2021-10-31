Додон поздравил автомобилистов и дорожных работников

– Дорожные работники всегда были той категорией строителей, которые искали и часто находили пути решения многих проблем, связанных с желанием человека безопасно и комфортно передвигаться в различных местностях. Своей работой, которую вы выполняете как представители одного из важнейших звеньев реального сектора, вы вносите вклад в обеспечение безопасности дорожного движения и напрямую влияете на развитие национальной экономики. Ваш каждодневный труд очень тяжел, но в то же время очень ответственен. Этот труд заслуживает всяческого уважения с нашей стороны, общества в целом, – подчеркнул он.