Додон: Повторения ситуации 90-х и лозунгов «Чемодан, вокзал, Россия» не допустим! (ВИДЕО)

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Комментируя последние заявления новоизбранного президента по отношению к Российской Федерации и Приднестровью, Игорь Додон напомнил Майе Санду, что Молдова – многонациональная страна, и это нужно уважать.

– Меня спрашивают: «Игорь Николаевич, неужели мы позволим, чтобы опять у нас была ситуация 90-ых, когда в Кишиневе руководители страны кричали лозунг «Чемодан, вокзал, Россия»? Хочу вас заверить, дорогие друзья, что мы этого не допустим. У нас есть необходимые инструменты для того, чтобы мы сохранили мир и спокойствие. Я вам обещаю, что сделаю всё возможное для этого и всеми законными путями, – сказал он.

Додон подчеркнул, что в том числе для этого он решил выдвинуть законодательную инициативу о принятии нового Закона о функционировании языков. Глава государства считает, что этот документ будет поддержан депутатами. Он также упомянул пакет законов по Гагаузии и другие инициативы.

– Всё будет нормально, дорогие друзья, я обещаю. Мы переживали более сложные времена, но мы через всё это прошли. Я уверен, что и сейчас пройдём, – добавил он.

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