Додон потребовал от правительства покрыть задолженности по зарплатам сотрудников ЖДМ

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Председатель ПСРМ призвал найти необходимые средства, в том числе в бюджете, чтобы помочь людям. Заявление было сделано на заседании постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.

– Может быть, найдём дополнительные источники. Инвестиции приветствуются, но сейчас, чтобы спасти ситуацию, коллектив, я предлагаю выделить эти деньги из бюджета, чтобы помочь людям, – сказал он.

Напомним, Игорь Додон выступил за спасение ЖДМ, так как это – стратегическое предприятие.

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