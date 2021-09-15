Додон потребовал от правительства покрыть задолженности по зарплатам сотрудников ЖДМ

Додон потребовал от правительства покрыть задолженности по зарплатам сотрудников ЖДМ

Председатель ПСРМ призвал найти необходимые средства, в том числе в бюджете, чтобы помочь людям. Заявление было сделано на заседании постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.  

– Может быть, найдём дополнительные источники. Инвестиции приветствуются, но сейчас, чтобы спасти ситуацию, коллектив, я предлагаю выделить эти деньги из бюджета, чтобы помочь людям, – сказал он. 

Напомним, Игорь Додон выступил за спасение ЖДМ, так как это – стратегическое предприятие.

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