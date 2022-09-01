Додон потребовал лишить Санду президентского иммунитета и привлечь её к уголовной ответственности (ФОТО)

Экс-глава государства сегодня направил обращение на имя руководства Антикоррупционной прокуратуры, в котором потребовал привлечь Майю Санду к уголовной ответственности за злоупотребление властью и контроль над юстицией, выраженные в том, что она не назначила в срок 10 судей, которые находятся в ожидании вот уже 150 дней. Кроме того, Игорь Додон перечислил некоторые действия Майи Санду, противоречащие закону и статусу Президента Республики Молдова, а также подчеркнул ущерб в размере 2,5 млн леев, который Санду причинила государству.
– Момент истины для главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Дрэгэлин. Она должна ответить, вправе ли Майя Санду нарушать закон. Надеюсь, новая руководительница ведомства будет руководствоваться в своих действиях законом, как обещала при вступлении в должность, а не политическими интересами, – отметил Додон на своей странице в соцсети.
В администрации Майи Санду данное обращение пока не прокомментировали.
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