Додон потребовал лишить Санду президентского иммунитета и привлечь её к уголовной ответственности (ФОТО)

Экс-глава государства сегодня направил обращение на имя руководства Антикоррупционной прокуратуры, в котором потребовал привлечь Майю Санду к уголовной ответственности за злоупотребление властью и контроль над юстицией, выраженные в том, что она не назначила в срок 10 судей, которые находятся в ожидании вот уже 150 дней. Кроме того, Игорь Додон перечислил некоторые действия Майи Санду, противоречащие закону и статусу Президента Республики Молдова, а также подчеркнул ущерб в размере 2,5 млн леев, который Санду причинила государству.