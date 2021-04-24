Додон: Поставка «Спутника» в Молдову была под угрозой срыва

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Некоторые государственные чиновники вплоть до вчерашнего дня пытались сорвать поставку российской вакцины в нашу страну. Об этом журналистам рассказал Игорь Додон.

– Я очень рад, что сегодня всё-таки вакцина, которую я считаю лучшей в мире, попала в Молдову. Было очень много попыток помешать этому. Из администрации президента пытались не дать зарегистрировать вакцину. Буквально до вчерашнего дня были попытки заблокировать подписание контракта на поставку. Не хочу раскрывать все скобки, но некоторые государственные деятели не хотели подписывать контракт. Поставка вакцины была на грани срыва, – сказал он.

Игорь Додон в очередной раз отметил, что это гуманитарная помощь. Молдова не заплатит ни лея ни за саму вакцину, ни за ее доставку в страну на самолёте МЧС. Ещё 40 тысяч доз поступят в ближайшее время.

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