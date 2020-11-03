Додон поставил на место Санду: Гагаузы и жители Приднестровья – не “сепаратисты”! Это наши граждане! (ВИДЕО)

Додон поставил на место Санду: Гагаузы и жители Приднестровья – не “сепаратисты”! Это наши граждане! (ВИДЕО)

На сегодняшнем брифинге для прессы Игорь Додон призвал Майю Санду прекратить делить граждан РМ по национальностям и называть сепаратистами тех, кто живёт в Приднестровье или в Гагаузии. Додон предупреждает: подобные заявления могут довести ситуацию до конфликта, аналогичного тому, что был в начале 90-х годов.  

– Тогда тоже были «нацики», которые делали такие заявления. К чему это привело, напомнить вам? Вы опять хотите дестабилизации в РМ? – отметил он.

Додон добавил, что в качестве Президента РМ он сможет и дальше обеспечивать этнический мир и спокойствие, а также дальнейший конструктивный диалог и с Приднестровьем, и с Гагаузией.

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