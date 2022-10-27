Додон: Посол США вчера показал, кто в доме хозяин. Санду зря радуется – её ждёт участь Плахотнюка (ВИДЕО)

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“Посол США вчера показал, кто в доме хозяин. Представители ПДС, которые начали, как малые дети, радоваться и хлопать в ладоши, не понимают, что происходит”. Так экс-президент страны Игорь Додон прокомментировал вчерашнее заявление Кента Логсдона о включении в санкционный список Влада Плахотнюка и Илана Шора.

– У нас независимая, суверенная страна, и когда нам кто-то извне указывает, что этот человек плохой, а этот хороший, мы превращаемся в банановую республику. Граждан Молдовы сегодня используют в геополитических интересах, и вчерашний выход посла США к прессе – это прямой сигнал: “Мы здесь хозяева, и как мы скажем, так и будет”, – отметил Додон.

Политик подчеркнул, что “США использовали Плахотнюка против России и выбросили”, и выразил уверенность в том, что такая же участь уготована и нынешним правителям.

– В своё время он сделал для Соединённых Штатов Америки гораздо больше, чем Майя Санду: открыл центр НАТО в Кишинёве, уступил Республиканский стадион американцам, закрыл российские телеканалы, развернул самолёт Рогозина. И, несмотря на всё это, американцы решили ввести против него санкции. Не понимаю, чему радуются представители власти, ведь это же в конечном итоге ждёт и их – Санду, Гаврилицу и остальных. Когда вы больше не будете представлять интерес для США, с вами поступят точно так же. Это урок для всех политиков, которые считают, что если они будут играть на руку американцам против русских, то американцы будут их пожизненно оберегать. Нет, не будет так, и вчера мы все это увидели, – подытожил Игорь Додон.

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