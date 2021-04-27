Додон – послу США: Использовать Молдову против России у вас не получится (ВИДЕО)

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В рамках “Интервью недели” на “Первом в Молдове” Игорь Додон раскрыл детали беседы с послом США Дереком Хоганом, которая состоялась сегодня по инициативе последнего.

– Он сказал: “Вот, в Молдове должно быть спокойно”. Я говорю: “Это и от вас тоже зависит. Если вы видите Молдову элементом игры против своего оппонента, против России, в этом регионе – ничего не получится. Это приведёт к дестабилизации ситуации”, – рассказал председатель ПСРМ.

Игорь Додон выразил уверенность в том, что в законодательном органе нашей страны должно быть промолдавское парламентское большинство, которое будет принимать законы в интересах граждан, не будет воевать с Россией, не развяжет войну с Приднестровьем, не будет “душить” Гагаузию и так далее. Председатель ПСРМ предупредил граждан: если к власти в Молдове придут правые силы, избежать дестабилизации не получится.

– Под контролем Запада они захотят взорвать ситуацию, чтобы устроить “подлянку” русским, – считает он.

Додон также спросил Хогана, почему “все молчали в тряпочку”, когда президент Украины Владимир Зеленский своим указом отправил в отставку председателя КС, но стали возмущаться, когда парламент Молдовы уволил Домнику Маноле.

– 500 километров от Киева до Кишинёва, а мнения разные. Они зацепились за то, что есть их ставленница Майя Санду, заполнили президентуру своими НПО-шниками, взяли под контроль КС, идут на парламент и правительство, используют в этом направлении “полезных идиотов”. Это их стратегия, мы её очень хорошо понимаем, и намерены отвечать довольно жёстко, – подытожил лидер ПСРМ.

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