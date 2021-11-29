Додон – послу Швеции: Действия властей не направлены на решение реальных проблем страны (ФОТО, ВИДЕО)

Додон – послу Швеции: Действия властей не направлены на решение реальных проблем страны (ФОТО, ВИДЕО)
Игорь Додон провёл сегодня рабочую встречу с Послом Королевства Швеция в Республике Молдова Катариной Фрид по её просьбе. Фрид начала свою дипломатическую работу в нашей стране нынешней осенью.

Стороны обсудили молдавско-шведские отношения. Игорь Додон выразил признательность партнёрам Молдовы в Стокгольме за многолетнюю реализацию различных социальных и гуманитарных программ.

Отдельно говорили о нынешней социально-экономической и политической обстановке в нашей стране. Председатель ПСРМ выразил Катарине Фрид обеспокоенность в связи с той политикой, которую проводит нынешняя власть Молдовы, и подчеркнул, что эти действия не отражают реальных проблем страны и не направлены на их решение.

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