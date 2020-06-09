Додон: Последствия создания коалиции “Санду-Канду-Плаха-Шор” будут очень трагичными и для лидеров “АКУМ”, и для страны (ВИДЕО)

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Когда у некоторых политиков нет аргументов, почему граждане должны голосовать за них, они находят себе врага и обещают людям свергнуть его. Так Игорь Додон прокомментировал нападки в свой адрес со стороны лидера ПДС Майи Санду. Глава государства придерживается другого подхода: он не ищет виноватых, а предлагает населению то, что хочет и что может сделать.

– Что значит “меньшее зло”? Что Санду готова создать коалицию с Шором и Плахотнюком против Додона? Тогда пусть называют вещи своими именами. Я уже говорил, что у меня складывается впечатление, что формируется коалиция “Санду-Канду-Плаха-Шор”. Кстати, хорошо рифмуется. Если наши бывшие партнеры готовы сделать такой шаг, то пусть будут готовы и к последствиям. А последствия будут очень трагичными и для них, и для страны, – сказал он.