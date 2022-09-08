Додон: Последствия безответственного правления этой власти дорого обходятся молдавскому народу

0

Вхождение в сферу военных действий НАТО происходит в том числе и мероприятия, подобные тем, в которых сегодня участвует министр обороны. Об этом на своей странице в соцсети написал экс-президент страны Игорь Додон, комментируя присутствие Анатолие Носатого на заседании контактной группы в поддержку Украины “Рамштайн”.

– Он забыл о принципе нейтралитета, закреплённом в Конституции Республики Молдова? Точно так же участие Майи Санду в саммите “Крымская платформа” серьёзно навредило экономическим и энергетическим интересам нашей страны. Последствия безответственного правления этой власти дорого обходятся молдавскому народу, – подчеркнул Додон.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.