Додон: Последствия безответственного правления этой власти дорого обходятся молдавскому народу

Додон: Последствия безответственного правления этой власти дорого обходятся молдавскому народу

Вхождение в сферу военных действий НАТО происходит в том числе и мероприятия, подобные тем, в которых сегодня участвует министр обороны. Об этом на своей странице в соцсети написал экс-президент страны Игорь Додон, комментируя присутствие Анатолие Носатого на заседании контактной группы в поддержку Украины “Рамштайн”. 

– Он забыл о принципе нейтралитета, закреплённом в Конституции Республики Молдова? Точно так же участие Майи Санду в саммите “Крымская платформа” серьёзно навредило экономическим и энергетическим интересам нашей страны. Последствия безответственного правления этой власти дорого обходятся молдавскому народу, – подчеркнул Додон. 

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