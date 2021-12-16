Додон: После Нового года тариф на газ может составить 14-15 леев

Додон: После Нового года тариф на газ может составить 14-15 леев

Газовый кризис еще не закончился. После Нового года тариф может вырасти до 14-15 леев, а если денег на покрытие задолженностей перед “Газпромом” не будет, Молдова может остаться в разгар зимы без “голубого топлива”. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон. 

Додон подчеркнул, что в январе газ для Молдовы может подорожать до 600 долларов за тысячу кубометров. В настоящее время в тариф заложено 450 долларов. В этой ситуации, подчеркнул он, тариф может вырасти до 14-15 леев.

Председатель ПСРМ добавил, что в этой ситуации молдавская сторона должна договариваться с Россией о более выгодных условиях для Молдовы, однако вместо этого руководство страны делает антироссийские заявления и жалуется Европе на РФ в надежде получить от партнёров деньги.

– Встаньте со стульев, поезжайте и договаривайтесь с русскими. Я добился статуса наблюдателя в ЕАЭС, почему вы это не используете, а жалуйтесь европейцам? Это непрофессионально, – сказал Додон. 

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