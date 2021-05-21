Додон – послам: Не лезьте в наши внутренние дела и не указывайте людям, как голосовать (ВИДЕО)

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Председатель Партии социалистов жёстко отреагировал на заявления некоторых западных послов в нашей стране о том, что 11 июля граждане должны выбрать “правильный путь” для Республики Молдова.

– А что такое правильный путь страны? То, что хотят Михалко и Ионицэ? Или то, что хочет гражданин РМ? Считаю подобные заявления вмешательством во внутренние дела РМ. Вам нечего лезть в голосование – граждане должны решать, где хотят видеть свою страну, – сказал он.

Игорь Додон добавил, что “если мы сами о себе не позаботимся, этого не сделают ни Брюссель, ни Вашингтон, ни Москва, ни Киев, ни Бухарест”.

– Мы сами должны следить за порядком в своей стране. И когда некоторые послы заявляют на телепередачах, что обеспокоены тем, что граждане не будут голосовать, как они хотят, – в любой другой стране за подобные декларации наказали бы. Жаль, что в Молдове подобное поведение ещё терпят, это неправильно. Посол не должен указывать гражданину РМ, что ему делать и как голосовать, или с кем вступать в коалицию, создавать правительство. Это решать гражданам РМ на выборах демократическим голосованием, – подытожил он.

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