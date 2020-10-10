Додон посетил рынок в Брэтушень и пообщался с местными жителями (ФОТО)

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Первым пунктом сегодняшней поездки Игоря Додона на север Молдовы стало село Брэтушень Единецкого района. Это довольно крупный населенный пункт, жители которого продемонстрировали большой интерес к происходящему в стране и высокий уровень информированности.

⁃ Например, меня спрашивали не только о пенсиях, дорогах или газификации, но и о свободе слова. Я очень ценю заботу наших людей о родном крае, мне импонирует их неподдельный интерес к решению нематериальных и духовных проблем. Такого рода обратная связь с согражданами придаёт нашей команде еще больше уверенности в правильности выбранного курса, который мы обязательно продолжим, – отметил он.

Отдельно Додон поговорил с людьми на рынке Брэтушень. Ему задали много вопросов самого разного характера. Как обычно, кандидат дал на них подробные ответы. Получилась тёплая, открытая беседа.

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