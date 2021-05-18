Додон посетил отреставрированный по его инициативе Дом-музей Пушкина (ФОТО, ВИДЕО)

Додон посетил отреставрированный по его инициативе Дом-музей Пушкина (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня, в честь Международного дня музеев, Игорь Додон отправился в кишинёвский Дом-музей А.С. Пушкина. Председатель ПСРМ был рад увидеть полностью отреставрированный дом, в котором жил великий русский поэт в течение первых месяцев своей бессарабской ссылки, начавшейся в сентябре 1820 года. Сейчас идёт следующий этап реконструкции, который предусматривает ремонт залов экспозиции и других объектов музейного комплекса.

Полная реконструкция Дома-музея А.С. Пушкина осуществляется по инициативе Игоря Додона, объявленной ещё во время пребывания на посту Президента Республики Молдова, и благодаря меценатской помощи бизнес-посла «Деловой России» в Молдове Игоря Чайки.
– Подчеркнул важность успешного завершения реставрации музейного комплекса, который символизирует многовековую дружбу между народами Молдовы и России, объединёнными в том числе жизнью и творчеством Пушкина, – отметил Додон на своей странице в соцсети. 

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