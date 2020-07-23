Додон посетил детсад и Дом культуры в Дрэгушень (ФОТО, ВИДЕО)

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В селе Дрэгушень Игорь Додон посетил детский сад «Лэстэраш», здание которого было отремонтировано в 2018 году на бюджетные и спонсорские деньги. Садик рассчитан на 60 детей трёх возрастных групп, начиная с ясельного.

Дошкольное учреждение полностью готово к открытию по истечении режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, при этом будут строжайше соблюдаться санитарные требования, отметил глава государства на своей странице в соцсети. Администрация детского сада также заверила его в том, что учреждение оснащено всем необходимым для учебного процесса, но есть потребность в компьютере и обновлении игровой площадки.

В этом же селе президент посетил местный Дом культуры, находящийся в стадии капитального ремонта. Общая стоимость работ оценивается в 3,4 млн. леев, из которых в нынешнем году предусмотрено 2,5 млн. Остальные средства предстоит изыскать. Глава государства пообещал местной администрации оказать посильную помощь в завершении ремонтных работ.

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