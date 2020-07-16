Додон: Попытки оппозиции отправить в отставку правительство – либо политическая авантюра, либо сговор ACUM с олигархическими силами

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Происходящие в парламенте процессы не имеют ничего общего с интересами граждан. Люди ждут от депутатов всех партий, чтоб они были ближе к народу и решали проблемы, с которыми население сталкивается из-за пандемии, засухи и экономического кризиса, а не занимались политическими разборками в законодательном органе. Об этом в интервью порталу Sputnik заявил Игорь Додон, комментируя выдвинутый оппозицией вотум недоверия кабинету министров.

Глава государства подчеркнул, что правительство Кику справляется с тяжелой ситуацией, затронувшей большинство стран.

– Попытки отправить в отставку правительство, после того как оно на днях приняло очень важные решения для пенсионеров, медработников, аграриев, госслужащих, когда запущен процесс возврата аэропорта в собственность государства, и есть реальные результаты в расследовании и привлечении к ответственности виновников кражи миллиарда, выглядят либо политической авантюрой со стороны партий бывшего блока ACUM, либо сговором с олигархическими силами, которые хотят вернуть контроль над государственными институтами, – заявил президент.

Игорь Додон добавил, что вне зависимости от предстоящих событий в парламенте, он сделает всё возможное для того, чтобы граждане не пострадали, а олигархические силы снова не захватили государство.

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