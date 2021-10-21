Додон попросил российских партнёров ускорить поставки на молдавский рынок вакцин против коронавируса

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В Москве у Игоря Додона состоялась ещё одна важная встреча – с Алексеем Репиком, российским общественным деятелем, бизнесменом, основателем и председателем Совета директоров группы компаний «Р‑Фарм».

Репик состоит в Общественной палате РФ, в Экономическом совете при президенте РФ, является также сопредседателем общероссийской общественной организации «Деловая Россия». С 1995 года работает в области здравоохранения и фармацевтики. В 2001 году основал российскую фармацевтическую компанию «Р-Фарм», которая сейчас является основным производителем вакцины «Спутник V».

– С «Деловой Россией» у нас сложились тесные отношения. Представители организации активно участвовали в молдо-российских экономических форумах, которые прошли в Кишиневе в 2018 и 2019 годах. Тогда был достигнут ряд соглашений по развитию экономического партнерства. В ходе сегодняшней встречи мы договорились расширить сотрудничество. Кроме того, я попросил российских партнёров ускорить поставки на молдавский рынок вакцин против коронавируса. Отдельно договорились о проведении на взаимной основе ряда бизнес-миссий в Москве и Кишиневе в 2022 году, а также о крупном бизнес-форуме в нашей столице во второй половине следующего года, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

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