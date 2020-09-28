Додон попросил Путина рассмотреть возможность возобновления авиационного и железнодорожного сообщения между Молдовой и Россией

Додон попросил Путина рассмотреть возможность возобновления авиационного и железнодорожного сообщения между Молдовой и Россией

В ходе состоявшейся сегодня беседы в формате видеосвязи молдавский президент озвучил российскому руководству свою просьбу разрешить молдавским студентам, обучающимся в Российской Федерации, прибыть к месту учебы.

– В этом же контексте попросил Президента РФ рассмотреть возможность возобновления авиационного и железнодорожного сообщения между нашими странами, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

Глава государства подчеркнул, что по всем достигнутым договоренностям в ближайшие дни состоится телефонный разговор между премьер-министрами Республики Молдова и Российской Федерации.

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