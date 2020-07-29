Додон попросил президента Италии разрешить гражданам Молдовы въезд в эту страну (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня у Игоря Додона состоялся телефонный разговор с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой. Главы государств обсудили ряд вопросов, связанных с развитием и углублением молдавско-итальянских отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес.

– Мы с сожалением констатировали, что пандемия COVID-19 остановила ранее существовавшие обмены между нашими странами, в том числе в части свободного передвижения людей. В этом контексте я обратился к президенту Маттарелле с просьбой разрешить гражданам Республики Молдова въезжать в Италию при условии предъявления ими сертификатов по итогам тестирования на COVID-19 и проведения, при необходимости, повторных испытаний сразу по приезде, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Вместе с тем, Додон высоко оценил поддержку Италии в продвижении программы реформ Республики Молдова, включая европейскую интеграцию. Президент приветствовал тот факт, что в РМ зарегистрировано около 1400 предприятий с итальянским капиталом, а инвестиции в акционерный капитал составляют около 1,8 млрд. леев. По количеству предприятий с иностранным капиталом в Молдове Италия занимает второе место. В 2019 году эта страна заняла четвертую строчку среди основных торговых партнеров Республики Молдова с долей 7,8% в общем объеме торговли.

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