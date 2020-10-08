Додон попросил Красносельского оказать содействие в освобождении похищенных молдавских граждан

– Провел беседу с приднестровским лидером Вадимом Красносельским и попросил его незамедлительно вмешаться в освобождение наших граждан и принять необходимые меры для привлечения к ответственности виновных в этом серьезном противоправном деянии. Приветствую быстрое и эффективное вмешательство наших государственных институтов в это дело и настоятельно призываю их предпринять дальнейшие правовые шаги, чтобы прояснить этот случай, а также предотвратить подобные ситуации в будущем, – отметил он.