Додон попросил Красносельского оказать содействие в освобождении похищенных молдавских граждан

Похищение двух граждан Молдовы приднестровскими силовыми структурами вызвало обеспокоенность и незамедлительную реакцию руководства страны и государственных учреждений. Главная задача – как можно быстрее освободить наших соотечественников, а сделанные в этом направлении шаги уже принесли желаемые результаты, отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон.
– Провел беседу с приднестровским лидером Вадимом Красносельским и попросил его незамедлительно вмешаться в освобождение наших граждан и принять необходимые меры для привлечения к ответственности виновных в этом серьезном противоправном деянии. Приветствую быстрое и эффективное вмешательство наших государственных институтов в это дело и настоятельно призываю их предпринять дальнейшие правовые шаги, чтобы прояснить этот случай, а также предотвратить подобные ситуации в будущем, – отметил он.
Кроме того, подчеркнул Додон, этот случай войдет в повестку переговорного формата 5 + 2 как крайне опасный прецедент, который требует разъяснений.
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