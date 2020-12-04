Додон попросил коллег из ПСРМ зарегистрировать инициативу о выплате пенсионерам по 1000 леев к новогодним праздникам (ВИДЕО)

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Об этом глава государства заявил в рамках нового выпуска своего видеоблога.

– Я попросил своих коллег из фракции ПСРМ, чтобы они зарегистрировали законодательную инициативу о выплате пенсионерам в январе по 1000 леев. Я это обещал в избирательной кампании. Думаю, что инициатива будет зарегистрирована на следующей неделе. Попробуем найти возможность реализовать её, – сказал Игорь Додон.

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