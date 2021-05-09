Додон помог ещё одной многодетной семье

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Игорь Додон сегодня навестил семью Горган из села Шерпены Новоаненского района. Они преодолевают повседневные проблемы и в атмосфере любви воспитывают пятерых мальчиков: тройню 8 месяцев от роду, одного 7-летнего и одного 10-летнего. Об этой семье председателю ПСРМ рассказали коллеги – они не могли остаться равнодушными при виде трудностей, с которыми сталкивается эта малообеспеченная семья.

Супруги Сергей и Александра Горган около двух лет назад купили в рассрочку дом, где они сейчас живут. Из-за пандемии мужчина потерял работу, и с тех пор у семьи не было дохода, а с сентября прошлого года они живут только за счет пособия на тройняшек в размере 2500 леев. Недавно Сергей нанялся на завод по обработке камня, но его скромной зарплаты недостаточно, чтобы покрыть все расходы семьи и отложить деньги на срочный ремонт дома.

Игорь Додон побеседовал с супругами и ободрил их. Кроме того, он подарил им коляску для тройни, предметы домашнего обихода, детское питание, детскую одежду, постельное белье, игрушки, продукты питания и оказал финансовую помощь.

– Я буду и дальше прилагать все усилия, чтобы оказывать поддержку многодетным, неполным и социально незащищенным семьям, – заверил лидер ПСРМ.