Додон – полицейским: Политики приходят и уходят, а вы остаётесь на страже государственных интересов (ВИДЕО)

Додон – полицейским: Политики приходят и уходят, а вы остаётесь на страже государственных интересов (ВИДЕО)

Игорь Додон поблагодарил правоохранителей за их труд. 

– Политики приходят и уходят, а вы остаётесь на страже государственных интересов. Когда мы протестовали перед зданиями парламента и правительства, вы держали передо мной кордон, но я никогда не позволял себе набрасываться на полицейских или сесть в машину и ехать на них, как в танке. И я никогда себе такого не позволю, потому что уважаю вас за то, что вы делаете в интересах граждан. Вы строго исполняете закон, – сказал он. 

Глава государства призвал правоохранителей не слушать политиков – ни тех, кто у власти, ни тех, кто в оппозиции.

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Комментарии (1)

  1. поэтому воры в правительстве и хорошо себя чувствуют, так как полиция их бережет.

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